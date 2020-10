Zdroj: Luboš Dvořák

Jan Machovec je cestovatel především Evropou a Asií, fotograf, milovník dobré kávy, doktorand na ČVUT, učitel na průmyslové škole v Duchcově, člen Rotaract klubu, zakladatel firmy na betonové motýlky Contie, kasárník a především milující člen své rodiny, který se snaží potenciál Mostu ukázat všem. Je zastáncem toho, aby mladí lidé z Mostu neodcházeli. Proč? „Na tuto otázku se neustále ptám i sám sebe. Podle mě kvůli potenciálu, který v sobě Most má. Já i plno dalších se ho snažíme využít a ukázat lidem, že Most není mrtvý. Fandím všem mladým, aby vyjeli kamkoliv klidně na pár let nasbírat zkušenosti, ale je fajn se zase vrátit. Je tu i dost možností k podnikání díky malé konkurenci, levné bydlení i pracovní nabídky,“ říká.