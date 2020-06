Zdroj: Dominik Síbr

„Občas si říkám, že by bylo pěkné jít přímo do světového klubu, ale představte si, že jdete do průměrného zahraničního klubu a s ním dosáhnete světové úrovně! To by byla teprve pecka. Představa, že právě já mám možnost tvořit jeho budoucnost a přepisovat historii, mě dokáže neskutečně nadchnout,“ nechá Mikulášková nahlédnout do svých představ a pokračuje v malování budoucnosti: „Chtěla bych si to sama vybojovat, abych si pak mohla říct: Jo holka, ty si to dokázala. Mít ze sebe dobrý pocit a aby má rodina na mě mohla být patřičně hrdá.“