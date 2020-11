Zdroj: Dominik Síbr

Novou sezonu začala Katarína Kostelná vlastně tou starou. Kvůli koronaviru se v létě hrál Český pohár a to byla první trofej, kterou mohla letos se svými spoluhráčkami oslavit. „Byly jsme šťastné, že jsme vyhrály, i když to byl trochu boj. Tentokrát to bylo těžší právě v tom, že se hrálo během letní přípravy, ještě jsme nebyly v úplné herní pohodě. Přece jen když se hraje v zimě, člověk už je vyhraný a vypadá to trochu jinak. Už teď s každým dalším zápasem se sehráváme. Byly jsme ale hlavně rády, že jsme vyhrály, i když nebylo moc času na nějaké oslavy, když nás už další týden čekal ostrý start ligy,“ vypráví Kostelná, která do Mostu přišla před časem ještě jako studentka sportovního gymnázia v Trenčíně. Od té doby už s Mostem stihla získat několik trofejí zahrát si Ligu mistrů a odstartovat další ligový ročník.