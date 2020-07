Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

K bydlení v Irsku se dostal přes kamaráda, který se tam zrovna stěhoval. „Já se ho zeptal, jestli se tam tančí na ulici, což jsem už předtím dělal v Německu a Rakousku. On to nevěděl, ale zanedlouho mi zjistil, že to je s povolením možné. Tak jsem tam na měsíc letěl. Poznal tam další kamarády a byl tak spokojený, že se z toho stalo čtyři a půl roku,“ vzpomíná. V Irsku poznal dva zajímavé sporty, a to hurling a gaelský fotbal. Následoval návrat do Čech, ne však do Mostu, ale do Plzně.