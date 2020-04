„Když se u nás sešli tety a strejdové, tak se jelo jenom maďarsky a my v tom vyrůstali. Maďarská jídla vaříme doteď. A má paní je z Galanty, kde chodila na maďarskou základní školu,“ doplňuje. Do Maďarska jezdí každý rok, samozřejmě i k Balatonu. V Budapešti byl víckrát než v Praze.

Lidé v Mostě si jej stále spojují se Střediskem volného času, kde pracoval a říká, že to bylo super do poslední chvíle. Ze SVČ odešel, protože se už cítil vyčerpaný. Dlouho si odchod rozmýšlel, byl dokonce u kartářky. V té době totiž dostal nabídku, aby dělal kameramana ve společnosti Mistral. „Říkal jsem jim, že kameru jsem nikdy pořádně nedržel v ruce, ale oni namítali, že fotím a že to zvládnu. Když jsem nastoupil, tak mě hned hodili do vody. Jel jsem točit reportáž do Drážďan a už to jelo a jede to dodnes,“ vzpomíná.