Co jí v srdci z Mostu zůstane navždy? „To je hrozně těžké vybrat jen jednu věc, když jsem tu prožila sedm let života. Asi by to byla Liga mistrů, protože zahrát si s českým klubem Ligu mistrů je samo o sobě neskutečné a celková atmosféra všech těch zápasů byla úžasná a budu na to vzpomínat pořád. Ale já budu na léta v Mostě vzpomínat vždycky jenom v dobrém, prožila jsem toho tady spoustu a vždycky jsem se tu cítila dobře,“ popisuje Dominika Zachová. Sama posbírané trofeje ani nepočítá. V anketě Mosteckého deníku naposledy vyhrála jako NEJ sportovec regionu. Pro Zachovou jsou důležité pocity, které si při oslavách užila. Ty si uchovává ve vzpomínkách.