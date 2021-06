Převzetí Ceny za zásluhy o přeshraniční spolupráci s Lidovou solidaritou Německa v BerlíněZdroj: archiv Brigity Janovské

K projektové práci jsem přišla krátce poté, co byla podepsána Česko-německá deklarace o vzájemné spolupráci a já nastoupila do Euroregionu Krušnohoří v Mostě, kde jsem pracovala devět let. V současné době se ohlížím, co se mostecké Charity týče, po dvacetiletém partnerství s Německým červeným křížem Bautzen, patnáctileté spolupráci s Muldentálským spolkem umění intarzie Sörnzig i Vesnickým muzeem německé krušnohorské obce Gahlenz, čtrnáctiletých kontaktech s Lidovou solidaritou Freiberg a dvanáctiletém partnerství se ZŠ Vévody Heinricha Marienberg včetně města a hornických tradic.