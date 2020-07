Zdroj: Eduard Bárta

Po roce 1989, kdy se otevřely hranice na Západ, se dostal do řady muzeí s obrazy v Holandsku a viděl tam úžasné věci. To duchovní spojení se starými mistry, kteří věděli a uměli, ho přitahuje stále. Na jejich obrazech si obvykle nejprve všímá barevnosti, techniky malby, perspektivy, způsob ztvárnění postav a nápaditosti. Zajímá se ale také o to, jak lidé v tehdejší Evropě žili, jaké se dodržovaly zvyky a jaké příběhy a pověsti se tradovaly.