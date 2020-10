Zdroj: Deník / Martin Vokurka

A taky tu bylo riziko přepadení. „Na to ale brzy zapomenete a za pár let zjistíte, že už jste taková rodina, protože jezdí ti samí lidé a povídají vám věci, které by říct nemuseli,“ vypráví taxikář. Často ani nepotřebuje vědět, kam chce člověk svézt. Když zná za ta léta dobře jeho zvyky, prostě ví, že kam má namířeno. Svou práci se snaží dělat, jak nejlépe umí, a proto mu vadí, když lidi všechny taxikáře házejí do jednoho pytle. Prý stačí jedna zpráva, že v Praze nějaký taxikář obral cizince a už jsou všichni špatní. Přitom vozí i lidi, kteří mají snížené hygienické návyky nebo jsou opilí. Služba je služba. A co je pozitivní? „Jsou lidi, pro které jezdím rád,“ tvrdí.