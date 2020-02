Jan se zastal bezdomovce, kterého napadl jiný bezdomovec. Bylo to v Praze v autobusu, kterým jela velká skupinka squatterů. Ti pak Jana najednou napadli a vytáhli ho z autobusu. „Já jsem vystoupila, aby nezůstal sám, no a pak jsme se s nimi poprali na autobusové zastávce. My byli dva, jich asi dvacet, ale ubránili jsme se,“ popsala situaci Alena. „Skončilo to tak, že mým největším zraněním byl škrábanec na nose,“ dodává Jan. Rvačka byla dramatická. Útočníci nabíhali i po pěti, ale dvojice se držela u sebe a jeden druhému pomáhal. Věděli, jak se mají postavit a co můžou očekávat, a to jim pomohlo.