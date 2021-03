Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Korba ví, že přesvědčit obyvatele města k celoplošnému pěstování není jednoduché a že změna myšlení potrvá léta. Proto nejdřív oslovuje lidi, kteří jsou otevřeni novým nápadům. Když pak ostatní uvidí, jak vedle chodníku roste něco dobrého a zdravého, může je to motivovat k tomu, aby pomohli, nebo aby začali sami někde jinde. Korba má už vytipována další místa pro sázení. V ideálním případě by v budoucnu vznikla síť komunitních zahrad. Do občanské iniciativy by se zapojily i gastronomické podniky, které by tyto aktivity podporovaly odběrem části produkce a propagovaly ji například formou samolepek na dveřích provozoven.