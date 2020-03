Když se měl důl zavírat, tak tady zorganizoval okupační stávku. „Musím se přiznat, že na to jsem dodnes pyšný, že jsem jako první člověk v republice dokázal zorganizovat okupační stávku. Ta nakonec byla hodnocena velice kladně a dobře dopadlo. Tenkrát nám ani nešlo o to udržet tu šachtu, jako takovou, ale vybojovat pro ty propouštěné horníky důstojné podmínky k odchodu, což se povedlo. No a já, tak jak už to bývá, jsem potom ze šachty letěl mezi prvními,“ vzpomíná po letech na dramatické okamžiky. Následně na rok zakotvil v chemičce v Záluží, odkud potom se vrátil mezi havíře na povrchovou šachtu. Tam dělal čtyři roky.