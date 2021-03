Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Její angažovanost neslábla. Naopak. „Vždy, když se znovu rozvířilo, že se bude Jiřetín bourat, jsem psala, psala a psala. Měla jsem i přednášku ve Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj v Praze, kde za mnou běžely na plátně záběry z bourání Mostu, kde letěly do vzduchu divadlo a další úžasné budovy, které tam byly. Zbourat cenné královské město Most byl zločin, to uhlí nestačilo ani pro jednu generaci,“ zlobí se i po tolika letech. Jezero Most, které vzniklo zatopením díry po vytěženém mosteckém uhlí, považuje za memento. „Budeme tu zřejmě země tisíců jezer,“ poznamená a připomene, že i utlumovaný důl ČSA u Jiřetína se má stát jezerem.