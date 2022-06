Od jeho prvního vystoupení uplynulo osm let, během kterých procestoval celou republiku. Baví hlavně děti ve věku od 3 do 10 let. „Kouzelnictví pro děti je specifická disciplína, protože mají jiné potřeby než dospěláci. Dětské publikum je hodně upřímné. Když se spletete, okamžité reaguje a křičí. To vám dospělák neudělá, leda po několika pivech,“ směje se energií sršící Juřina, když o své neobvyklé činnost vypráví na schůzce v mosteckém Radničním parku. Na sobě má pestrobarevné tričko, které vypovídá o jeho dobré náladě i směřování.

K zábavě pro nejmladší generaci se dostal úplně náhodou. V době, kdy dělal zumbu (taneční fitness program) pro ženy, ho napadlo, že s vystudovaným pedagogickým minimem zkusí zumbu pro maminky s dětmi. Jenže nakonec cvičily jen děti a maminky seděly na lavičce. Díky tomu, jak mu to s dětmi šlo, dostal nabídku z jedné mostecké školky, které vypadl kulturní program s bavičem a potřebovala nějaký záskok. Oslovený Mostečan souhlasil, připravil si pár her a koupil si v obchodě sadu pro kouzelníky. Hodilo se mu, že se zábavné magii jako kluk věnoval, ale nevydržel u ní. „Až v dospělosti člověk získává píli a vytrvalost,“ líčí své začátky.

Nové nádraží v Litvínově nemá občerstvení. Mají to vyřešit automaty

Do té školky šel s malým růžovým kufříkem, který mu půjčila manželka, ve třídě si vyžádal stůl a židli a v barevném oblečení, tehdy ještě bez dnešního kostýmu, rozjel svou první show. „Byla hodně improvizovaná, skoro bez přípravy. Prostě jsem si řekl, uvidím, co to udělá, a ono se to líbilo,“ vzpomíná na životní premiéru. Doma pak sice propadl pocitu, ježiš marjá, to muselo být hrozný, ale utěšoval se, že šlo jen o jednu akci. Jenže po pár hodinách ve stejný den mu volali z jiné školky, zda by přišel i tam, protože prý slyšeli, jak umí pěkně bavit děti. Pokračoval v tom při zaměstnání – jako pedagogický pracovník střídal péči o děti v soukromé škole s rolí baviče ve školkách.

Pomáhá celá rodina

Postupem času se jeho nový koníček a později živnost rozrostla, dostával další nabídky, přibral dočasně asistentky a dál všemu sám šéfoval a prosazoval své nápady. Nyní si převlek králíka, maskota představení, nasazuje jeho syn, který chodí na dramaťák a naučil se veškerý program a s tátou spolupracuje.

David Juřina se pár let v roli dětského baviče hledal. Z počátku se sebou nebyl spokojen, i když ho ostatní chválili. V Praze si našel kurz dramatické výchovy, kde se naučil, jak komunikovat s divákem, a hlavně jak improvizovat, což ho hodně zajímalo. „Já nemám program naplánovaný do posledního puntíku. Jedu improvizační, kouzelnickou, animační a bavičskou show. Znám kostru programu a záchytné body, ale jednám podle reakcí dětského publika, kterému se přizpůsobuji. To se mi na tom líbí,“ říká bavič dětí.

Most není bezcenné socialistické město s králíkárnami, upozorňují aktivisté

Má to jako živnost, která ho dokáže uživit. Začínal na nejnižších cenách, pak si ho všimla první umělecká agentura a přidalo se několik dalších, které zastupují přední interprety. To mu pomohlo dostat se na velké akce a festivaly, čímž stoupla jeho cena. Hrál i tři představení denně, teď dává maximálně dvě denně, protože chce podat stoprocentní výkon. Červen má nabitý a hraje každý den. Během letních prázdnin očekává větší klid, ale budou další narozeninové oslavy. A už má obsazené skoro všechny víkendy, protože ho chtějí na jarmarcích a městských slavnostech, což obnáší hraní na velkých pódiích.

Léto si zpestří zumbou a hlídáním dětí při animačním programu s cestovní kanceláří. Také skládá písničky se svou maminkou, která je povoláním učitelka a je autorkou několika zpěvníků pro děti. Bavič si dělá aranžmá doma, kde má mini nahrávací digitální studio s malými klávesami.

Za covidu ale k on-line zábavě nepřilnul. Nebavila ho. „Já jsem stand-upista, potřebuji přímý kontakt s dětmi,“ vysvětluje umělec. Po epidemii se prý všechno naštěstí rychle vrátilo do starých kolejí. „Když skončila covidová omezení, rozdrnčel se mi telefon a za tři dny jsem měl plný kalendář,“ říká Mostečan, který si své know-how hlídá. Jeho Hopsík je od roku 2020 ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

David Juřina

45 let, rodák z Mostu. Chodil na 12. a pak na 11. ZŠ. Po střední škole nedokončil vysokou. Pracoval v oblasti informačních technologií i ve školství, věnoval se zumbě a pak přešel na uměleckou dráhu. Jeho Hopsík je zábavný, interaktivní a akční program pro dětské zábavy a narozeninové party, mateřské školy, základní školy (pro 1. – 4. třídy), družiny, školní kluby a jiné akce či organizace. Je kouzelník, bavič a moderátor v jedné osobě. Jeho program získal v roce 2019 první místo na soutěžním Festivalu kouzel a magie v Týnu nad Vltavou a třetí místo v Divadle kouzel Pavla Kožíška v roce 2016. Je držitelem čestného uznání na Festivalu kouzel a magie Liberec 2019.