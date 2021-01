Zdroj: HC Mountfield Hradec Králové

„Je to patnáct let, co jsem hrál naposledy za Litvínov. Očekávám, že se zvednu. V minulé sezoně jsem byl dvakrát zraněný. Na mě se to lepí kolikrát a měl jsem vážná zranění a pak jsem se do toho vůbec nemohl dostat po přesunu do Hradce. Měl jsem zranění v dolní části těla. Hodně mě to limitovalo, nebyl jsem absolutně připravený a už jsem to v sezoně nedohnal. Bylo to na mě znát a vím, že jsem neodváděl výkony, které jsem měl odvádět. Teď si myslím, že je jiná situace,“ vypráví Lukáš Žejdl.