Zdroj: Adam Civín

Svou tvorbou se snaží o předání určité myšlenky. Momentálně to z větší části ještě není publikovatelná tvorba, stojí za ní dlouhá cesta experimentování a objevování. Říká, že rád pracuje s textem, objekty každodenní potřeby, fotografiemi a akrylovým sprejem. Rád by se tímto směrem v budoucnu ubíral a zapojil do této tvorby i dot art.