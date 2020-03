A přišel již zmíněný návrat do Mostu. Tady brankářka rozhodně neprohloupila, protože se dokázala se spoluhráčkami probít do nablýskané Ligy mistrů. Tedy do soutěže, kterou před Mostem žádný jiný ženský celek nehrál. „A to musím říct, že byl vážně zážitek. Hrát ve skupině s maďarským Györem, tedy nejlepším týmem na světě. Na každém postu mají hráčku světových kvalit. Na tohle budeme vzpomínat do konce života,“ usmívá se házenkářka s červeným přelivem na hlavě.