Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně nedávno v Praze ocenily celkem 52 dárců z celé republiky, díky kterým dostali v minulém roce vážně nemocní pacienti šanci na život. Mezi oceněnými dobrovolníky byl i kickboxer Pavel Kubát z Mostu, který pracuje v oblasti marketingu. „Když přispějete k tomu, aby někdo mohl žít, tak je to pocit k nezaplacení. Kdybych třeba dnes náhodou umřel, tak vím, že jsem na tomto světě udělal něco dobrého, za co se nemusím stydět,“ řekl Mostečan, kterému bylo na konci května 27 let.

Pavel Kubát žije v Mostě odmalička, jen pár let bydlel s rodiči v Havrani. Od osmnácti je dárcem krve a plazmy. O kostní dřeň se začal zajímat až později, kdy ho oslovila na sociální síti jedna náborová kampaň. Řekl si, proč nepomoct, a tak se na podzim 2019 zapsal do registru dárců a nechal si udělat výtěr z úst. O rok později se dozvěděl, že je potencionální dárce. „Byla to obrovská náhoda, že se mi už po roce ozvali. Někdo je v registru třeba celý život, ale nenajde se pro něj příjemce,“ řekl dárce.

Speciální jednotka procvičí v Mostě zásah při útoku ve škole

Následovala ověřovací vyšetření s testováním krve, aby se zjistila úplná shoda s budoucím příjemcem, která se nakonec potvrdila. Mostečan byl jedním z pěti vytipovaných potenciálních dárců a vyhovoval nejvíc. Pak ho kontaktovalo dárcovské centrum plzeňské nemocnice a začala příprava na odběr, zahrnující užívání hormonu na zvýšení krvetvorby a další kontrola, včetně testu na covid.

V centru strávil dva dny. Samotný zákrok probíhal formou odběru krve ze žíly jedné ruky, ze které krev proudila do separátoru na filtraci krvetvorných buněk a pak se vracela do těla přes napíchnutou druhou ruku. „Je to podobné odběru krve a plazmy, ale trvá to déle,“ řekl dárce. I on měl strávit na odběru obvyklé čtyři hodiny, ale protože má slabé žíly, jedna mu praskla a další se nepodařilo napíchnout. „Po dvou hodinách se odběr musel přerušit a počítalo se s tím, že je nedokončený a že druhý den proběhne nový, přes tříselnou žílu. Pak ale za mnou přišli na pokoj s novinou, že rozbor krve ukázal dostatek krvetvorných buněk, takže se to stihlo za dvě hodiny. Byl to takový malý zázrak a já byl rád, že to dobře dopadlo,“ dodal Mostečan. Darování je anonymní, takže Pavel Kubát neví, kdo byl příjemcem.

Po odběru, kdy je běžná únava, měl dva týdny odpočinkový režim a absolvoval ještě pár testů, zda jeho tělo dobře regeneruje. Brzy byl zcela fit, jen půl roku nemohl dávat krev ani plazmu. Nyní v tom opět pokračuje a je připraven znovu pomoci jako dárce dřeně.

OBRAZEM: V centru Mostu se koncertovalo. Lidé přišli na Neděli ve středu

Mladý muž z Mostu má rád sport a pohyb. V 17 letech začal dělat kickbox, nyní trénuje thajský box v klubu Basta Gym Most. V roce 2019 se účastnil mistrovství ČR v kickoboxu. „Byla to super zkušenost. Už jen to, že jsem se tam dostal, považuji za úspěch,“ uvedl. Díky tomuto náročnému sportu má dobrou fyzickou kondici, což mu pomáhá projít zdravotními testy, včetně EKG. Od malička chtěl být policistou, ale tento sen se mu kvůli slabšímu zraku nesplnil. Po studiu oboru bezpečnostně právní činnost na Střední škole technické Most pracoval v litvínovské rafinerii a nyní dělá ve firmě, která se specializuje na zviditelňování klientů na sociálních sítích.

Při letošním ceremoniálu s dárci dřeně v pražském Obecním domě mu ocenění předal herec Ondřej Vetchý a s gratulací se připojil také biskup Václav Malý. „Ta atmosféra byla nepopsatelná,“ zavzpomínal Mostečan na akci, při které došlo k výjimečnému setkání jedné vyléčené pacientky po transplantaci se svou dárkyní.

Večer tradičně probíhal v duchu klasického epitafu Oscara Schindlera „kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět“ a všichni dárci tak byli považováni za hrdiny. „Jsou to totiž právě oni, koho můžeme bez nadsázky považovat za hrdiny, bez jejich solidarity, odvahy a ochoty bychom mohli jen stěží plnit naše poslání a pomáhat těžce nemocným,“ uvedl ředitel Českého národního registru dárců dřeně Daniel Pagáč.

Základní informace o dárcovství



Podmínky: věk 18–35 let, dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti, bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie), váha vyšší než 50 kg



Pro pacienta trpícího poruchou krvetvorných buněk není jiná možnost záchrany než darování kostní dřeně.



Zhruba 75 % dárců kostní dřeně není příbuzných s pacientem, jedná se o dobrovolné dárce. Pouze 1 % dobrodinců zapsaných v registru se shoduje s nemocným a stane se skutečným dárcem. Pro každého čtvrtého pacienta se vhodný dárce nenajde, z tohoto důvodu je potřeba stále navyšovat počet potencionálních dárců v registru. V ČR jich je přes 100 tisíc a úspěšnost transplantace je u dospělých pacientů 60 až 80 %, u dětí 70 až 90 %.



Kdo byl vybrán jako vhodný dárce, má v případě souhlasu na výběr ze dvou různých typů odběru krvetvorných buněk, buď klasickým odsátím dřeně z kosti pod narkózou, nebo získáním buněk ze žilní krve separací, podobně jako při odběru krevní plazmy, což se dělá bez narkózy.