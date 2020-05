Na otázku, co ji na práci nejvíce baví, Danuše Lískovcová odpovídá: „Pedagogika volného času mě baví od studentských let, kdy jsem vedla tehdy ještě pionýrský oddíl. Někdo by mohl říct, že to bylo ideologické, ale já to jako děvče tak nevnímala, prostě mě zajímala práce s dětmi a při tom jsem zjistila, co chci v dospělosti dělat. To jsem ještě studovala střední ekonomickou školu, které mě vůbec nebavila. A tak jsem pokračovala dál na střední pedagogické škole. Práce s dětmi mě naplňovala a vydrželo mi to dodnes. Proto jsem tady.“