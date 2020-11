Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Překvapila ho netečnost úředního systému a zoufalá sídlištní „džungle“. Opuštěný byt připojený na černý odběr elektřiny mu byl předán bez dekretu. Vyřizování nápravy trvalo dlouho. „Od té doby se toho změnilo dost. Lidi tu žijí jinak, byl jim ukázán správný metr, že každý je povinen plnit si své povinnosti. Dnes se to k začátkům nedá přirovnat. Je vidět, že město zvýšilo dohled a že lidé si nemohou dělat, co chtějí, třeba stěhovat se z bytu do bytu, aniž by o tom domovka věděla,“ říká Ján Chromý.