K panelákům na kopci kráčí tiše nenápadný starší muž s kšiltovkou. Doma ho čekají housle, ale nejraději by vzal bicí a odjel s dechovkou někam na koncert. „Stále mě to baví,“ říká multiinstrumentalista Karel Vácha z krušnohorského městečka Meziboří. V lednu mu bylo 83 let a pořád hraje. Kvůli epidemii covidu přišel jako ostatní umělci o řadu příležitostí bavit publikum, ale nevzdává se. „Samozřejmě jsem připraven zase jezdit i do Německa,“ upozorňuje senior.