Ondřej BíroZdroj: Asociace malého fotbalu

V covidové době je to i pro Ondřeje Bíra těžké. Jak se vůbec udržuje, když se soutěže nehrají? „Nevím, jak na to koukají gólmani, pořád na to koukám z pozice hráče, ale taky to asi chvíli trvá. Čím je delší pauza, tím se do toho i gólman dostává pomaleji. To bude stejné i u jiných hráčů, když mají zranění,“ poukazuje Ondřej Bíro a dodává pár slov i k tomu, jak to má s přibíráním na váze. „S tímhle jsem problém nikdy neměl, ani co se týká Vánoc a jiných svátků, ládoval jsem de facto cokoli a nepřibíral jsem. Čím jsem starší, tím je to horší, ale furt se udržuji a není to tak hrozné. Nejsem tak nateklý.“