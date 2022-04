Na českém venkově ve 21. století moc kin nezůstalo. K výjimkám patří Bečov u Mostu. Obecní kino Sever tam funguje půl století a řemeslo promítače nadále vykonává Jiří Krampera. Filmy v Bečově pouští už od svých 21 let. „Mám to jako koníčka,“ říká 67letý promítač, který dělá i pokladníka a uvaděče.

Když za socialismu vznikla nová část Bečova s paneláky a kulturním střediskem, promítal v kině kamarád pana Krampery, profesí horník. Ten se pak ale odstěhoval do Mostu a kvůli směnám na šachtě přestával kino stíhat. „Tak mě ukecal a já to po něm převzal,“ vzpomíná promítač. Tehdy ještě moc blízký vztah k filmům neměl, ale rád se na ně díval. To, jak se k promítání dostal, stále považuje za náhodu.

Kdysi pracovalo v bečovském kině několik lidí, dokonce i praktikant promítače. Teď je ale promítač na všechno sám. Do práce chodí jednou týdně, pokaždé v neděli, až na výjimky. Dřív se hrálo třikrát týdně, nejprve odpolední pohádka, pak film pro dospělé od 18 hodin a pak ten samý od 20 hodin.

Když byly kasovním trhákem Čelisti nebo Vetřelec, tak se promítalo i několikrát za sebou. „A furt bylo narváno, lidi seděli i na schodech,“ líčí historii kina promítač. Podobný nával býval i na sérii Slunce, seno… „Dobrá česká komedie lidi táhne,“ dodává pan Krampera. V posledních letech frčí třeba Spiderman nebo Avengers a na pohádky chodí desítky lidí. Málokdy se stane, že do kina nikdo nedorazí. Jednou k tomu došlo během covidu.

Rekonstruovaný kinosál má kapacitu přes sto diváků. Vstupenka na nedělní film pro dospělé od 18 hodin stojí 50 korun a pohádka pro děti od 15 hodin vyjde na 20 korun. Před představením hraje hudba a v zařízení vládne poklidná atmosféra. Promítač po usazení posledního diváka odchází po schodech do své kabiny, kde už nemá dvě velké klasické promítačky, ale malý digitální projektor. Filmy pouští hlavně přes počítač, občas ještě z DVD, které však podle něj pomalu zaniká.

Tuzemské i zahraniční snímky objednává přes webový portál pro kina, ale jako promítač ze staré školy nepřestává s lidmi z oboru udržovat telefonický kontakt. Pomáhá to udržovat spolupráci a vytvářet co nejlepší program.

Zdroj: Deník„Je to super, že si Bečov kino drží,“ chválí obec 46letá Blanka, která v neděli večer přišla na španělské drama Paralelní matky. Blanka je místní a do kina Sever chodí od malička. „Lákám sem kamarádky z Mostu a Litvínova,“ upozorňuje. Není to jen kvůli levným vstupenkám a kouzlu venkovské kultury. Významnou roli hraje i prostředí podporující setkávání. „My jezdíme sem, i když tu nehrají úplné novinky, ale máme tu kamarádku a hlavně, než jdeme do kina, tak navštívíme sousední cukrárnu a ta je vynikající,“ vysvětluje divačka z Mostu.

Kino by se samo neuživilo, a tak ho obec dotuje. „Chceme, aby i mladí lidé byli zvyklí na kulturní prostředí a uměli se v něm chovat, což je důležité nejen v kině, ale také v divadle. Podporou kina se v mládeži snažíme probouzet zájem o kulturu a tím ji i vzděláváme,“ sdělila starostka Jitka Sadovská. Podle ní bečovské kino nabízí kvalitní filmy podobně jako městská kina. Nyní se v Severu rekonstruují toalety, aby zázemí bylo víc komfortní.

Kino v Bečově se digitalizovalo v roce 2013. Prvním filmem s novou technikou byl dokument o skupině Nazareth. Na letošní květnové neděle promítač chystá české komedie Srdce na dlani a Vyšehrad: Fylm a britský thriller Poslední noc v Soho.