Že to s Hložkem, který v první polovině 80. let tvořil slavné trio s Hanou Zagorovou a Petrem Kotvaldem, je velmi zlé, avizoval už dříve na akci Muž roku jeho syn Matyáš. „Pro celou naši rodinu je její odchod obrovská rána, hlavně pro mé rodiče. Naši to nesou opravdu hodně špatně," řekl magazínu pro ženy Lifee.cz.

Hana ZagorováZdroj: Deník/Michal FantaNáhlý odchod Hany Zagorové jeho tatínka zdrtil, na pódia ho nyní pustí jen čest profesionála a vzpomínka na milovanou kamarádku. „Hanka by nechtěla, abych dlouho truchlil. Ale když vám umře někdo blízký, a Hanka pro mě po rodičích a dětech byl nejkrásnější člověk na světě, tak jste citově raněný a nemáte na nic energii. Nejradši bych teď vůbec nezpíval. Mám na duši smutek. Ale vím, že zpívat jít musím. Přemlouvám se a dělám vše pro to, abych se vybudil."

V Krupce zazpíval Stanislav Hložek čtyři písničky: V pohodě, Krejčí, Holky z naší školky a Můj čas. Poslední písničku má veřejnost v oblibě nejvíce, napsaná byla v roce 1984 na tělo triu Zagorová, Hložek, Kotvald. „Snažím se ji zpívat sám. Zkouším si to dát jako úkol, zkrátka to beru tak, že je moje povinnost ji lidem zazpívat jako vzpomínku na Hanku," otevřel rodák z Hulína své srdce.

Poté, co dozněly poslední akordy, podíval se do nebe a evidentně dojatý se s publikem rozloučil. „Je to pro mě kruté, každé vystoupení je náročné. Po nich se domů vracím úplně vyčerpaný. Hanka byla moje rodina."

Fanouškům na závěr vzkázal, že má připraveno několik nových hudebních materiálů. „Docela toho mám dost. Jen přemýšlím, jestli má smysl v dnešní době vydávat desku. Ale nějak to uděláme. Máme napsanou i píseň pro mě mého syna Matyáše. On zpívá výborně. Uděláme nějaké malé úpravy v textu, bude to kytarové hitovka," přece jen na závěr rozhovoru vyloudil na tváři malý úsměv.