Divadelníci napříč republikou spojili síly a připravili pro diváky unikátní projekt. V rámci výzvy každý ze zapojených souborů během pouhých 72 hodin vytvoří a natočí inscenaci na společné téma. Výsledek budou moci zájemci zhlédnout 9. května prostřednictvím mimořádného přímého přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D.

Samotný nápad se zrodil v libereckém divadle. Následně místní divadelníci rozeslali otevřenou výzvu všem profesionálním divadlům v Čechách i na Moravě. Do projektu se jich nakonec zapojilo třináct. Inspirovali se akcemi typu 48 Hour Film Project či Malými Dionýsiemi kladenského divadla. Vytvořili jedinečný divadelní formát pro tuto dobu, a to okamžitou podobu živého divadla, kterou je možné předat divákům po celé republice.

Výzva divadel

Zdroj: Archiv divadel

„Každý přihlášený soubor zaslal do společného klobouku tři přísloví a divadelní notář Michal Zahálka jedno z nich vylosoval. Každé z divadel pak v pravý čas obdrželo vylosované přísloví mailem a mohlo se pustit do práce, na jejímž konci vznikla nahrávka krátké divadelní inscenace,“ popsala výzvu mluvčí libereckého divadla Michaela Pompová. Na třídenní adrenalinové výzvě se podílí celý divadelní provoz, od herců a režisérů přes osvětlovače a zvukaře až po vlásenkářky či garderobky. „Pocit vzájemné soudržnosti a podpory je přesně tím vitamínem, který všichni potřebujeme. Věříme, že podobně to budou vnímat i diváci,“ podotkla Pompová.

Pravidla jsou poměrně přesně dána. Jsou například zakázány veškeré filmové a televizní efekty, natáčet se musí na jevišti nebo zkušebně (exteriéry jsou zakázány) a snímat se může maximálně na dvě kamery. Omezena je také délka výsledného filmu, musí být v rozmezí 10–15 minut. Umělecké ztvárnění zadaného přísloví a volba žánru jsou ovšem zcela svobodné. Premiéra všech inscenací proběhne 9. května 2021 v 18:00 v mimořádném přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D. Záznamy všech inscenací pak budou na internetu k vidění ještě nejméně deset dnů, aby diváci měli větší šanci vše zhlédnout. „Přípravy celé akce v tuto chvíli vrcholí a všichni společně věříme, že se nám vše podaří dotáhnout ke zdárnému konci. Velmi nás těší vzájemná soudržnost, a budeme moc rádi, když se pocit sounáležitosti přenese také na naše diváky,“ zdůraznil dramaturg činohry libereckého divadla Jiří Janků.

Diváci se budou moci po zhlédnutí následně zapojit do hlasování o tom, která inscenace je nejvíce zaujala. Mohou tak podpořit své oblíbené divadlo, ale stejně tak mohou ocenit a podpořit originalitu jiných souborů, které třeba působí ve městě, kam se běžně nedostanou. „Věříme, že se jich připojí co nejvíce, protože celý projekt je určený především pro ně. Budeme moc rádi, když budou hlasovat, my ale celou akci vnímáme tak, že hlas pro jednoho je hlasem pro všechny a naším společným přáním je hlavně to, aby bylo diváků co nejvíce,“ dodal Janků.

Zapojená divadla

Divadlo A. Dvořáka Příbram, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Mír Ostrava, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Městské divadlo Kladno, Městské divadlo Mladá Boleslav, Městské divadlo v Mostě, Městské divadlo Zlín, Naivní divadlo Liberec, Východočeské divadlo Pardubice a Západočeské divadlo v Chebu společně s činohrou Karlovarského městského divadla.