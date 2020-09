Litvínovští knihovníci připravili pro své čtenáře a návštěvníky akcemi nabité září.

Vše vypuklo hned 1. září balením učebnic. Balení bude probíhat do 11. září vždy od 12 hodin (ve středu od 13) do konce provozní doby. V rámci mezinárodního projektu Bookstart bude ve čtvrtek 10. září připravena pro malé čtenáře tvořivá dílnička. Zimní semestr Univerzity volného času začne přednáškou na téma Jezero Most (čt 10. 9. od 14.30), na kterou navážou další přednášky. Na konci měsíce bude burza knih.