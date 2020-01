Tip Deníku: První barevný ples dračích lodí proběhne v mosteckém kulturním domě

Historicky první ples dračích lodí se uskuteční v kulturním domě Repre v Mostě v sobotu 18. ledna. Ten nabídne nejen možnost společenského vyžití a tance, ale také zajímavé hosty – interprety. Vystoupí na něm známá slovenská kapela No Name.

Na prvním barevném plesu dračích lodí vystoupí také slovenská skupina No Name. | Foto: archiv skupiny No Name