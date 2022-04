Nemocného seniora z mosteckého Domova Alzheimer dopravili do tanečního sálu v podzemí služebním výtahem. „Moc se mi tu líbí. Hudba mě zvedla na nohy, abych tancoval,“ řekl senior, který byl na párty poprvé a tři dny před svými narozeninami. K pódiu do mumraje nemohl, ale mezi stoly se vztyčil u vozíčku a vestoje se pohupoval v rytmu živé muziky, co mu síly stačily, opřen o zábradlí a o jednu z tanečnic.

„Bylo to nádherné!“ dodal po krátkém návratu do mladších let. Rád by dorazil i na květnovou zábavu. „Uvidíme, jak to všechno vyjde, je nás moc,“ řekl člen početné výpravy z Domova Alzheimer, v níž byla i 88letá žena.

Další zábava, určená pro všechny lidi staršího věku, bude v hotelové vinárně 18. května, kdy od 16 hodin zahraje Honza Drábek ze Zahrádek u České lípy. Taneční parket se má opět zaplnit. „Každá návštěvnost je tu nadmíru pěkná, a to se mi líbí. Proto sem rád zvu muzikanty,“ řekl hudebník a produkční Petr Šimůnek.

Vstupné se neplatí. Tyto akce dotuje město Most.