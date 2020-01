„Všech šest koncertů nasmlouvaných na první půlrok 2020 na Benďák se opravdu hodně povedlo. Budou skvělé!“ říká za organizátory Tomáš Ondrášek. Jedná se podle něj o špičky druhé anglo americké ligy, protože tu první v Mostě zatím ještě nezaplatíme. Všichni jsou ostřílení profíci, kteří odehráli tisíce koncertů po evropských a amerických klubech, sálech nebo festivalech. Hrají denně, jsou sehraní a jsou hodně dobří. „Je to slušná a poctivá nekomerční muzika, zábavná, ale s přesahem,“ dodává Ondrášek s tím, že cena vstupenek bude dvě až tři stovky, protože se podařilo usmlouvat honoráře.

Čtyři kapely zahrají v Mostě poprvé, tři vůbec v Česku poprvé.

A na koho je možné se těšit? Koncem ledna přijede Manu Lanvin & The Devil Blues z Francie. Na začátku března dorazí Three for Silver z Portlandu v USA, ve čtvrtek 26. března bude na Benďáku hrát Elisha Blue z Londýna. V pondělí 11. května dorazí další britská interpretka, a to Bex Marschall. Středa 3. června bude patřit Londýňance Katie Bradley a pololetí uzavře 15. června koncert v Mostě už známé vídeňské formace Deadbaetz.

Bex Marshall - I Can't Look You In The Eye Zdroj: YouTube.com/Bex Marshall