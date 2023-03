Není Korona jako Corona. Takový je název představení, které v pondělí 20. března uvede v Litvínově místní Docela velké divadlo a pražské Divadlo U Hasičů.

Představení Není Korona jako Corona. | Foto: DVD Litvínov

„Představení je poctou těm, kteří bohužel koronu nezvládli a výsměchem těm, kteří na ni chtěli získat politické body nebo ekonomické výhody,“ sdělila Deníku ředitelka litvínovského divadla a herečka Jana Galinová.

Představení Není Korona jako Corona.Zdroj: DVD LitvínovČerná vztahová a situační komedie přibližuje s humorem a ironií rodinné mezilidské vztahy, které se v karanténních podmínkách ještě víc umocňují a gradují. Hra nabízí pohled na to, co udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpečí způsobené virem, který celý národ uvrhne do karantény a „domácího vězení“. Příběh s humorem nahlíží do lidských duší jedné obyčejné české učitelské rodiny, sleduje její možnosti i nemožnosti a úsilí v duchu protiepidemického hesla „Společně to zvládneme“.

Hru napsal Miroslav Oupic a režíroval Jurij Galin. Na jevišti se objeví herci Petr Jablonský, Jana Galinová, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka a Petr Erlitz. Autorem hudby a textů písní je Jan Turek.

Představení začíná v 19 hodin. Vstupné je 250 korun, ale zaměstnanci škol a senioři mají slevu 100 korun.

Docela velké divadlo Litvínov letos bude hrát nejen na domácí scéně v Litvínově, ale vyrazí i do zahraničí. Uvidí ho diváci ve Francii a Španělsku.