Muzeum posunulo velkou výstavu. 150 let železnice můžete obdivovat do konce roku

Zavřené Oblastní muzeum a galerie v Mostě prodloužilo výstavu 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku do 2. ledna 2022. Až to protiepidemická opatření dovolí, výstava se otevře.

V Oblastním muzeu a galerii v Mostě je k vidění výstava 150 let železnice na Mostecku. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Expozice představuje dobové předměty v takzvaných drážních kancelářích, funkční železniční modely, hračky, parní stroje i grafiky. Muzeum chystá doprovodné akce, například komentované prohlídky, přednášky, výlety, exkurze, semináře a brigády. Ve spolupráci s Chornickým železničním klubem chtějí muzejníci alespoň částečně zprovoznit nedávno získané historické zabezpečovací zařízení z uhelné dráhy Most - Ústí nad Labem.