V létě nebude na Mostecku žádný několikadenní multižánrový festival jako v roce 2022, ale příznivci zábavy by si přesto měli najít v teplé části roku to své na několika akcích různého zaměření.

Hudební festival Benedikt Music Open. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Vokurka

Most opět uspořádá Benedikt Music Open, který vypukne odpoledne v sobotu 17. června ve sportovně rekreačním areálu Benedikt a potrvá až do noci. Pódium bude opět v oploceném sektoru vedle jezera, kde návštěvníci najdou také občerstvení. „Výběrem kapel cílíme hlavně na mladší ročníky, ale věříme, že přijde i starší generace,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Na festivalu vystoupí jako první Marcell, což je vystudovaný lékař Marcel Procházka z Olomouce, který kromě zpěvu a skládání píše i pro další interprety a spolupracoval s kapelami Mirai nebo Chinaski. Dalším účinkujícími budou zpěvačka Pam Rabbit, skupina Mydy hrající elektronickou hudbu a festival uzavře skladatel a dýdžej Jakub Strach, který koncertuje pod názvem NobodyListen.

Letos má Benedikt Music Open vlastní webové stránky, kde si lze koupit vstupenku. Stojí 200 korun, méně než loni. Na místě návštěvník zaplatí 300 korun. Děti do 13 let budou mít vstup zdarma v doprovodu dospělé osoby.

Hodně muziky lidé zažijí také v amfiteátru Loučky v Litvínově. Například 8. července tam vypukne hudební festival Rock in Litvínov 2023 zaměřený na punk, metal a rock. Tentokrát v areálu na okraji města zahrají Škwor, Alkehol a další kapely. Kvůli omezené kapacitě parkovacích míst v areálu poslouží parkoviště ve městě nebo je vhodné využít MHD s tramvají 4 či autobus 13 se zastávkou u Citadely nedaleko Louček.

Další zábavu Loučky nabídnou 15. července, kdy při akci Naplno Fest vystoupí Ewa Farna, Kali, Raego a Marpo. Součástí tohoto festivalu budou lounge s vodními dýmkami, gastro zóna a doprovodné akce. Open air atmosféru s folkovými zpěváky a kapelami si na stejném místě 12. srpna užijí příznivci Folkfestu. Na Loučkách zahrají a zazpívají Pavlína Jíšová & Bababand, Jindra Kejak, Poutníci, Kamelot a Rangers - plavci.

V okresu Most nebudou jen hudební festivaly. Poprvé v historii se v Mostě koná Mezinárodní festival kresleného humoru, který vyvrcholí v sobotu 3. června na 1. náměstí kreslířskou show a vyhlášením výsledků soutěže. Smích podle pořadatelů do města patří. „Humorem se dá reagovat na různá témata, která naši společnost tíží. Když se z toho udělá sranda, situaci to částečně odlehčí a lidé zjistí, že nemusí brát všechno až tak vážně. Humor je pobaví a díky němu si odpočinou od všedních starostí a od toho, co se v poslední době děje kolem nás,“ sdělil Mirek Vostrý, předseda spolku Klub kreslířů a humoristů, který akci organizuje a zajistil pro výstavu téměř sedm stovek karikatur od 264 autorů ze 49 států všech kontinentů, včetně Afriky a Austrálie.

Festival humoru je součástí prvního ročníku Mosteckého festivalu vína, který ve stejný den obsadí 1. náměstí a představí řadu vinařství z Čech a Moravy. Součástí akce je nabídka pouličního jídla a pití, cimbálová muzika Majerán, kapela Crossband a DJ Kulda. Vstup je zdarma, ale kdo bude chtít ochutnat víno, musí si koupit přímo na místě za 100 korun degustační sklenici.

Příznivci venkovního umění ani letos nepřijdou o oblíbené Divadelní léto na Hněvíně, které uspořádá Městské divadlo v Mostě a které potrvá od 18. do 30. června. Na hradě Hněvín se představí obě scény mosteckého divadla, činohra i Divadlo rozmanitostí. Lidé uvidí hry Noc na Karlštejně, Sluha dvou pánů, Golem, Mach a Šebestová a Zlatovláska.

Letos nebude několikadenní hudebně-sportovní festival The Most Fest, který loni při prvním ročníku oživil tisícovkami návštěvníků pláň u jezera Most. „Nedávné změny ve struktuře našich partnerů a spolupracujících organizací jasně ukázaly, že bychom nebyli schopni naplnit vysoká očekávání našich fanoušků a všech spolupracujících organizací,“ oznámil nedávno festivalový tým. Projekt prý ale nekončí a tým pracuje na ročníku 2024, který se má opět konat na území Ústeckého kraje. O konkrétním místě a termínu ročníku 2024 chtějí organizátoři informovat v druhé polovině letošního roku.