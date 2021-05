Smůla doprovází zahájení kulturní sezony na Mostecku po uvolnění protiepidemických opatření. Mostečtí divadelníci se těšili, že začnou hrát pro lidi na nádvoří hradu Hněvín, ale první představení v pátek 21. května večer museli zrušit. „Je to z technických důvodů a kvůli nepřízni počasí,“ sdělila Deníku mluvčí Městského divadla v Mostě Lenka Krestová.

Ze stejných příčin nebude ani sobotní inscenace, ale nedělní Baron Prášil na ploše u hvězdárny zatím zůstává v programu. „Budeme doufat, že to klapne,“ dodala mluvčí. Touto kabaretní hrou by tedy soubor odstartoval Divadelní léto na Hněvíně, během kterého chce do konce září uvést 11 titulů v různých termínech, včetně pracovních dní. Dvě zrušené inscenace (3 ženy a Hráči) plánuje odehrát příští víkend. Pokud bude zase sychravo, má divadlo pro tato dvě představení připravenu „mokrou variantu“, při které by je díky dalšímu uvolňování přesunul do budovy divadla. To bude jinak celé léto až na výjimky zavřené, protože hrát se bude pod širým nebem na Hněvíně, který divadlo dostalo od města do správy.

Aby je na představení pustili, musejí mít diváci respirátor a splnit jednu ze tří podmínek – mít nejméně před dvěma týdny ukončené očkování, být do 90 dní od prodělání covidu nebo se prokázat nejvýše tři dny starým negativním antigenním testem či negativním PCR testem ne starším než sedm dnů. Na Hněvíně se to bude kontrolovat. U dětí do šesti let není testování nutné. Pokud bude v den představení pršet, mají si diváci před cestou na hrad raději ověřit na webu či Facebooku divadla, zda se bude hrát.

Rozmary počasí neovlivňují přípravy v litvínovském Docela velkém divadle, které ve své budově uvede ve středu 26. května ve spolupráci s Divadlem U Hasičů Praha černou komedii Není korona jako corona. Jedná se o příběh obyčejné české rodiny, se kterou zamává karanténa a domácí vězení. „O vstupenky je zájem, ale místa v divadle jsou ještě volná,“ řekla manažerka divadla Iva Boušová.

Kino Kosmos nabídne Bábovky

Mostecké kino Kosmos, kde se během epidemie upravilo předsálí s pokladnou, se otevře ve čtvrtek 27. května. Jako první promítne v 17.30 hodin českou komedii Bábovky, se kterou se loni na podzim kino zavíralo. „Byl to poměrně úspěšný titul, takže navazujeme na přerušenou sérii představení,“ řekl vedoucí kina Petr Král. Ve stejný den ve 20 hodin kino nasadí v premiéře horor Nadějná mladá žena a v malém sále od 18 hodin uvede dokument Greta o světoznámé dětské aktivistce. Kino v litvínovské Citadele se otevře už v pondělí 24. května, kdy uvede Bábovky a pak Krajinu ve stínu.

Po dlouhé odmlce publiku zahrají i hudebníci. Na letošní první koncert se chystá Festivalový orchestr Petra Macka, který se představí 14. června v mosteckém městském divadle. „Koncert mohou navštívit posluchači s povinnými testy či očkováním. Počet vstupenek je omezen,“ uvedl mostecký kapelník Petr Macek. Orchestr chce svým vystoupením poděkovat záchranářům a zdravotníkům a pro odlehčení atmosféry zvolí árie a dueta ze známých operet Strausse, Lehára či Nedbala. Zazpívají sólisté hudebních divadel Liana Sass a Štěpánka Heřmánková (soprán), Jakub Rousek (tenor) a Vladimír Jelen (bass).

Otevřený je už areál zámku Jezeří, kde je z prohlídkových okruhů v provozu trasa s přízemím a sklepy. Litvínovský zámek Valdštejnů nabízí výstavy řemesel, hraček a soch. S omezenou kapacitou zpřístupnilo své expozice také Oblastní muzeum a galerie v Mostě, kde chtějí v úterý 1. června oslavit Mezinárodní den dětí. Dvouhodinový program v zahradě muzea bude vhodný pro děti od pěti let, které se setkají s živými lamami. Na zahradě budou i tvořivé dílničky a kavárnička pro rodiče. Vstupné pro děti je 200 korun, rodiče nic neplatí. V muzeu bude během akce v provozu historické kolejiště. „Děti si odnesou pohlednici s lokomotivou a razítkem z výstavy o železnici,“ uvedla Jitka Klímová z oblastního muzea.