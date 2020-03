Tam v pokoji číslo dvacet šest, prodávaly holky svojí čest. Okno, který skrývá starej dvůr, rozvrzaná postel, židle, stůl. To jsou slova písně Pokoj č. 26, kterou v roce 1968 vydal na singlu u společnosti Panton s kapelou George & Beatovens známý bigbítový zpěvák Petr Novák. Stejně jako píseň se jmenuje hudební skupina, se kterou přijede v úterý do Divadla rozmanitostí v Mostě koncertovat herec a muzikant Petr H. Batěk. Vrací se po dvaceti letech, takříkajíc na místo činu.

„Do Divadla rozmanitostí jsem nastoupil v lednu roku 2000. Takže se na tuto scénu opravdu vracím přesně po dvaceti letech,“ řekl před koncertem hlavní protagonista vzpomínkového bandu na Petr Nováka s tím, že v Mostě prožil celkem osm let.

„Tři roky v angažmá Divadla rozmanitostí a pět let potom v souboru činohry Městského divadla v Mostě. Odcházel jsem odtud do Chebu v roce 2008 na konci divadelní sezony. Vzpomínám na své mostecké začátky moc rád. Dodnes mám z těchto let spoustu opravdových přátel, se kterými se stále pracovně setkávám,“ prozradil. Batěk v Mostě kromě hraní v divadle také tři roky bubnoval v Kuželkově kapele Petr Kalandra Memory band, což označil za neopakovatelný zážitek. „Bylo to jako jízda ve zběsilém rychlíku, ale to nejspíš nebylo Mostem, ale mnou,“ dodal.

Projekt Pokoj č. 26 je poctou Petru Novákovi a vzpomínkou na tuto jedinečnou hudební osobnost.

Večer poezie a hudby

Skupina vznikla v Chebu a kromě nesmrtelných Novákových hitů hraje v současnosti také písničky Petra Baťka. V Divadle rozmanitostí se představí v úterý 3. března od 18 hodin. Bude to, jak sám hlavní protagonista říká, večer poezie a hudby a program se bude jmenovat stejně jako jeho poslední básnická sbírka Mezi svými rýmy.

Chvilkový návrat do Mostu si chce Batěk užít. „Těším se na jeviště Rozmáňa, na mojí první profesionální scénu a samozřejmě na kamarády,“ nechal se slyšet umělec.

V kapele Pokoj č. 26 působí Petr H. Batěk (kytara, zpěv), Jindra Skopec (sólová kytara, zpěv), Slávek Randis (basa, zpěv) a Jiří Duchek (bicí nástroje).

Jako exkluzivní host měl s kapelou vystoupit umělecký šéf Divadla rozmanitostí Tomáš Alferi, který už si s Pokojem zahrál před čtyřmi lety. „Bohužel, letos mi to nevyjde. Povinnosti člena managementu divadla mi velí být jinde,“ řekl Mosteckému deníku Alferi.

Herec, moderátor, básník a hudebník Petr H. Batěk se narodil v roce 1972 v Plzni. V současné době působí v Městském divadle Kladno a v Západočeském divadle v Chebu. Zkušenosti z oblasti loutkového a alternativního divadla si odnesl ze svého prvního angažmá v Divadle rozmanitostí. Před vstupem do profesionálního divadla pracoval jako redaktor zpravodajství v Českém rozhlasu Plzeň. Kromě herecké práce se několik let zabývá přípravou a režií pouličního divadla pro uměleckou agenturu Modua z Chomutova a sám je spolumajitelem společnosti PHB-ART Agency.