FOTO: V Mostě byl první ples dračích lodí. Přijeli i slovenští No Name

Most - V mosteckém kulturním domě Repre se v sobotu konal 1. Barevný ples dračích lodí. Pořadatelem byla Matylda, spolek pro vzdělání, kulturu a sport, což je organizátor závodů dračích lodí na jezeru Matylda. Na bále zazpívali No Name, Petra Janů, Natáli | Foto: Deník / Martin Vokurka