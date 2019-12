V sobotu večer si stovky lidí nenechaly ujít adventní koncert v přesunutém chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Přilákalo je sem vystoupení Zuzany Stirské a uskupení Fine Gospel Time.

Adventní koncert v přesunutém chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. | Foto: Deník / Edvard Beneš

Koncert byl prvním z dlouhé série programu, který bude probíhat hlavně na 1. náměstí v rámci vánočních trhů, které běží denně od 10 do 18 hodin, až do 22. prosince. Ve středu budou na pořadu dne tvořivé dílničky, vystoupení pěveckého sboru Korálek z 11. ZŠ, taneční skupiny Osmička & One a koncert ZUŠ F. L. Gassmanna. Dění na náměstí začne v 15 hodin.