Hudebníci cvičili sami doma a doufali, že omezení brzy skončí. „Byl to divný rok,“ říká po nezvykle dlouhé odmlce umělecký šéf, zakladatel, kapelník a kontrabasista Petr Macek, který se těší na první letošní koncert. Bude v Mostě 14. června.

Hudebník, kapelník a pořadatel koncertů klasické hudby Petr MacekZdroj: Deník/Martin VokurkaČlenové orchestru byli během epidemie na dálku v kontaktu, ale koncerty přes webkamery nevysílali. „My jsme léta zvyklí na živou muziku. Potřebujeme přímý kontakt s posluchači, nejsme studioví ani internetoví hráči,“ vysvětluje mostecký kapelník, nositel Ceny města Mostu a medaile hejtmana Ústeckého kraje za přínos v oblasti kultury.

Mostecký koncert odstartuje v 19 hodin v městském divadle a orchestr při něm poděkuje záchranářům a zdravotníkům. Atmosféru odlehčí árie a dueta ze známých operet J. Strausse, F. Lehára, O. Nedbala a dalších. Zazpívají sólisté hudebních divadel Liana Sass a Štěpánka Heřmánková (soprán), Jakub Rousek (tenor) a Vladimír Jelen (bass). Stejný program představí orchestr 15. června od 19 hodin v Městském divadle v Chomutově. Koncerty mohou navštívit posluchači s povinnými testy či očkováním. Počet vstupenek je omezen a ceny jsou 300 korun a 150 korun (důchodci a studenti) pro oba koncerty. Zbylé vstupenky do Mostu jsou dostupné v Městském divadle v Mostě a prodej vstupenek v Městském divadle v Chomutově se bude konat hodinu před začátkem koncertu.

Pro Petra Macka je hudba celoživotní drogou. Ve volném čase rád relaxuje v mosteckém jezerním areálu Benedikt, kde si připadá jako u rybníků v jižních Čechách. K jeho oblíbeným místům patří i lesy mezi městy Louny a Rakovník, kam si jezdí psychicky odpočinout. „Když celý život hrajete, máte kolem sebe lidi, a pandemie vám to najednou vezme, tak je to velký kontrast. A pak vám dojde: aha, muziku nemáme, tak máme alespoň přírodu. V tom jsem tak trochu romantický kapelník,“ svěřuje se hudebník, který při procházkách v lese často myslí na skladbu Antonína Dvořáka Klid lesa. „Je to úžasná hudba, tklivá a pomalá, která vyjadřuje samotu lesa a povznáší,“ říká Petr Macek.

Festivalový orchestr Petra Macka



- Je největší profesionální soukromý orchestr Ústeckého kraje. Hraje už třicet let. Toto hudební těleso je složené z předních profesionálních umělců z Podkrušnohoří. Jeho cílem je obohatit hudební život v regionu a také propagovat české hudební umění v Čechách i v zahraničí.

- Uměleckou činnost tohoto tělesa podporuje celá řada sponzorů a mecenášů. Každou sezónu navštěvuje koncerty téměř 3000 posluchačů. V zahraničí hostoval v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, kde propagoval české hudební umění na špičkové evropské hudební úrovni.

- Za dobu své existence orchestr spolupracoval se slavnými českými umělci jako například Josef Suk, Eva Urbanová, Václav Hudeček, Gabriela Beňačková, Ivan Ženatý, Lubomír Brabec, Josef Špaček, Pavel Šporcl, Václav Petr, Ivan Klánský, Eva Pilarová, Jitka Zelenková, Věra Gondolánová, Jan Smigmator, Tomáš Savka, Bára Basiková, Dasha a mnoho dalších.

- Těleso řídili známí dirigenti Vladimír Válek, František Vajnar, Tomáš Koutník, Miloš Formáček, Jiří Štrunc, David Švec, Václav Blahunek, Stanislav Vavřínek, Martin Peschik a řada dalších.

- Orchestr si také připomíná dvacet let spolupráce a podpory od Ústeckého kraje a třicet let spolupráce a podpory od měst Mostu a Chomutova, kde realizuje koncerty krásné hudby v rámci festivalu v městských divadlech.