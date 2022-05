V neděli 8. května se konal v Mostě na prostranství mezi Repre, radnicí a Priorem 5. ročník rodinného festivalu Recykult. Tentokrát pořadatelé využili i část prázdného patra Prioru, kde byla část programu. Například výstava o obchodních domech v bývalém Československu, divadelní představení, dílnička či přednáška o systému poskytování nábytku lidem s nízkými příjmy.

Rodinný festival Recykult v Mostě | Foto: Deník/Martin Vokurka

Zahájení festivalu s koncerty a občerstvením v poledne zkomplikoval déšť, po něm ale návštěvnost stoupala. Cílem festivalu je oživovat centrum města kulturou a otevírat důležitá ekologická témata, jako je třeba prodlužování životnosti věcí, aby nekončily na skládkách. Pořadateli jsou místní spolky Veřejná kulturní iniciativa Most, Liška mazaná a Dílna Woodmaid a kavárna The Most Café.