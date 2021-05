Herci inscenace odehrají ve stejný den a ve stejnou hodinu ve vnitřních prostorách hlavní budovy divadla v centru Mostu. Vnitřní prostory divadla se už totiž díky uvolňování protiepidemických opatření mohou otevřít s omezenou kapacitou.

„Nechceme riskovat a diváky a herce vystavovat na Hněvíně zimě, a proto páteční, sobotní a nedělní představení přesuneme do divadla,“ sdělila Deníku ve čtvrtek 27. května mluvčí divadla Lenka Krestová.

Inscenace Baron Prášil se bude hrát v pátek od 20 hodin na malé scéně divadla, kam se také přesune sobotní komedie 3 ženy. Nedělní představení Hráči začne ve 20 hodin na velké scéně a zároveň to bude předpremiéra. Pokud se počasí po víkendu zlepší, bude od příštího týdne Divadelní léto na Hněvíně pokračovat beze změn. Umělci mají v plánu hrát venku na nádvoří hradu průběžně až do konce září.

Zatím stále platí, že diváci musejí mít diváci respirátor a splnit jednu ze tří podmínek – mít nejméně před dvěma týdny ukončené očkování, být do 90 dní od prodělání covidu a nebo se prokázat nejvýše tři dny starým negativním antigenním testem či negativním PCR testem ne starším než sedm dnů. V divadle i na Hněvíně se to bude kontrolovat. U dětí do šesti let není testování nutné. Pokud bude v den představení pršet, mají si diváci před cestou na hrad i od příštího týdne raději ověřit na webu či Facebooku divadla, zda se bude hrát.