Daniel Špaček a Tomáš Končinský: Do NepamětiZdroj: Se svolením nakladatele

Autoři ocenění Magnesií Literou nabízejí další příběh pro dětské čtenáře. Jeho hrdinka Jasmína je úplně obyčejná holka, která občas zapomene udělat úkol, jindy si zase vzpomene, že se jí do něčeho vážně nechce. A proč si taky věci pamatovat? Nejlepší je pustit všechno z hlavy a užívat si! To si ale myslí jen do chvíle, než zjistí, že v záhadném místě zvaném Nepaměť jí všechny vzpomínky mohou ukrást. Při dobrodružné pouti napříč fantastickými světy zjistí, proč by nám to, co si pamatujeme, rozhodně ukradené být nemělo. Vychází v nakladatelství Albatros.