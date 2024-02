K incidentu došlo loni 27. ledna na chodbě paneláku. „Chytil ji oběma rukama pod krkem a řekl jí: přestaň dýchat, chcípni,“ popsal státní zástupce Vladimír Jan s tím, že obžalovaný pak ženu shodil, udeřil její hlavou o zem a kopl jí do ní. Potom ji zvedl a zase škrtil, přičemž jí palci tlačil na krk. Následně ženu hodil na zem a opět kopal do hlavy. Až když přibíhala dcera ženy s tím, ať ji muž nechá být, s bitím přestal. A odešel s tím, že ji stejně dodělá, protože když ji nemá on, nebude ji mít nikdo. Pravděpodobně tak byla motivem útoku žárlivost.

Smrt dítěte v Mostě: Muži, který místo soka bodl chlapce, hrozí dvacet let

Muž způsobil ženě řadu zranění včetně zlomeniny jazylky. Zmáčknutí krku bylo spojeno s přechodným dušením ženy. „Kdyby to trvalo o něco déle, hrozily závažné trvalé následky, nebo přímo smrt,“ upozornil Jan. Panovského soudili za pokus o vraždu a nebezpečné vyhrožování. Dnes u soudu prohlásil vinu. „Určitě vinen jsem, cítím se vinen,“ řekl. Všechno z toho, co tvrdí obžaloba, sice prý pravda není, prý ženu nechytl pod krkem ani ji nekopal do hlavy. S právní kvalifikací Panovský přesto souhlasil.

K návrhu trestu se Panovský nevyjádřil. „Je mi to strašně líto a mrzí mě to,“ uvedl. Obžalovanému muži původně státní zástupce navrhoval 11 let vězení se zvýšenou ostrahou. Nakonec mu soud uložil jen devět let v normální ostraze. Žalobce i senát nakonec přihlédli k prohlášení viny i k tomu, že vzhledem k tomu nebude muset poškozená u soudu vypovídat a nedojde k takzvané sekundární viktimizaci. Obžalovaný i státní zástupce si po rozsudku ponechali lhůtu na případné odvolání. Rozsudek tak není pravomocný.

Zdroj: Deník/Martin Vokurka