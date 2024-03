Zlodějíček sedící v cizím autě měl smůlu, protože narazil nechtěně na toho pravého.

Policie, ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniel Loudová

Podezřelý rachot nenechal v těchto dnech ve večerních hodinách chladného policistu mimo službu v Mostě. V ulici Maxima Gorkého uviděl na parkovišti muže, který odhodil igelitový pytel a začal se pohybovat mezi zaparkovanými vozidly.

"Neznámá osoba razantně tahala za kliky automobilů a snažila se je otevřít. V jednom případě se to podařilo. Dotyčný si sedl do vozu, a začal prohledávat úložné prostory," uvedl Václav Krieger, mluvčí mostecké policie.V tu dobu se už k místu přiblížil policista v civilu, který podezřelého přímo ve vozidle zadržel.

Zlodějíček sedící v cizím autě měl smůlu, protože narazil nechtěně na toho pravého. "Jednalo se totiž o kriminalistu, který se v Mostě zabývá právě problematikou vloupaček do aut. Na místo v krátké chvilce přijeli kolegové v uniformě, aby si 32letého Mostečana převzali," dodal Krieger.

VIDEO: Zásahovka zadržela nebezpečného pachatele přímo na ulici v Mostě

Muž skončil v policejní cele.Policisté na parkovišti společnými silami dohledali i odhozený pytel, kolem kterého byly rozsypané různé věci. Včetně dokladů od jiného vozidla. "Ukázalo se, že zadržený muž se měl vloupat i do Peugeotu v ulici Obránců Míru. Z toho podezřelý odnesl právě nalezené doklady, ale i nabíječky a nářadí. Na obvodním oddělení si Mostečan od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním, a to jak dokonaného, tak ve stádiu pokusu. Za to mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt ve vězení," poznamenal Krieger.