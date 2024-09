ŘIDIČ/-KA AUTOBUSU (m+ž) ŘIDIČ/-KA AUTOBUSU - vhodné i pro absolventy a osoby se zdravotním omezením - nepravidelná pracovní doba Požadujeme: ŘP sk. D + profesní osvědčení, psychologické vyšetření Nabízíme: závodní stravování, mobilní výhodné tarify, týden dovolené navíc, zdarma nebo cenově výhodné jízdné MHD včetně Ústeckého kraje i pro rodinné příslušníky, možnost dalšího vzdělávání HLÁSIT SE: Emingerová Eva, tel.: 476769065 volat v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod., e-mail: emingerova@dpmost.cz - zaslat životopis, osobně na adrese tř. Budovatelů 1395/23 DPmML, a.s. v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. 35 000 Kč

Detail nabízené práce