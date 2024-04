Soud začal případ projednávat loni v listopadu. Hlavní líčení s dokazováním pokračovalo letos v únoru, kdy senát vyslechl poškozeného v nepřítomnosti obžalovaného a poté i několik svědků. Kvůli nutnosti předvolat další bylo líčení odročeno na začátek dubna. Po velikonočních svátcích vypovídala u soudu jako svědkyně také matka poškozeného. „Je to zhruba dva roky, co se mi syn svěřil, že byl v minulosti (obžalovaným) sexuálně obtěžován, doslova řekl znásilněn,“ sdělila matka. Svěřila se, že během zpovědi nevěděla, jak má reagovat, protože syn už byl dospělý a rozplakal se. I když se mu po rozhovoru ulevilo, poradila mu, aby vyhledal psychologickou pomoc. Podle matky jí syn předtím nic podezřelého neříkal a na učitele si jako žák školy nestěžoval, i když si všimla, že později se s ním nechtěl vídat.

Učitel ho předtím připravoval na talentové zkoušky na střední uměleckou školu, ale matce se nelíbilo, že se mu pedagog věnuje i ve volném čase a mimo školu, kdy ho například vyzvedl autem a jeli někam na kafe. Podle matky tehdy oba působili jako kamarádi, tykali si a jezdili i na tábory. Za nepříjemnou označila situaci, kdy učitel údajně úmyslně trávil letní dovolenou ve stejném mořském letovisku jako ona se synem. Tam se prý občas vídali. Podle matky se projednávaný případ stal v době, kdy byl na tom syn psychicky špatně kvůli vztahovým i zdravotním problémům v rodině.

U soudu v úterý vypovídal i učitelův kolega, který jako teenager na školu docházel a s obžalovaným dříve také kamarádil. I on se nechal vozit autem a podle svých slov vnímal trochu manipulativní chování učitele, včetně slovních projevů se sexuálním podtextem a plácání přes zadek. „Byly to ale náznaky spíše slovního charakteru,“ dodal v soudní síni s tím, že tehdy to bral jako legraci a podobně to prožívali i další jeho kamarádi.

Další svědkyně, která je do případu víc zasvěcena a je z okruhu školy a přátel poškozeného, potvrdila u soudu výpověď matky, že učitel se s chlapcem scházel často mimo výuku. „Vnímal ho jako kamaráda, ale zároveň jako autoritu,“ popsala svědkyně vztah žáka k učiteli. Podle ní měl učitel sahat i na jiné studenty a měl mít slovní narážky se sexuálním podtextem. Před několika lety se o tom údajně hovořilo na jednom večírku, kde si skupina přátel měla sdělovat své zkušenosti a zprostředkované informace.

