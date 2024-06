V sobotu 22. června odpoledne rozjeli policisté na Litvínovsku pátrání po muži, který se pokusil na lesní cestě znásilnit ženu. Po třech hodinách tým kriminalistů a policistů devatenáctiletého mladíka vypátral. Vyšetřovatelka ho obvinila ze spáchání zločinu znásilnění s možností vazby v délce deseti let.

Policejní akce. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

„Mladík napadl ženu na lesní cestě vedoucí od zahrádkářské kolonie, hodil ji přes hlavu mikinu, uchopil ji kolem krku a strhl na zem. Oběť se bránila a podařilo se jí vstát, avšak muž ji opět začal škrtit. Poté ženě stáhl sukni a sám si sundal kalhoty, čímž se pokusil donutit ji k pohlavnímu styku proti její vůli,“ popsal detaily činu Václav Krieger z mostecké policie.

Žena však statečně pokračovala v aktivním odporu a po několika neúspěšných pokusech muž útok vzdal, srazil ji na zem a utekl. Ihned po oznámení incidentu zahájila policie rozsáhlé pátrání. Do vyšetřování se zapojili kriminalisté i uniformovaní policisté, kteří v krátké době shromáždili důležité informace a stopy vedoucí k podezřelému.

Syn na Mostecku okradl vlastního otce. Zneužil jeho důvěřivosti

Muž byl následně zadržen, převezen do cely a po všech nezbytných úkonech trestního řízení podala vyšetřovatelka návrh na jeho vazbu. Soud tento návrh přijal a obviněný byl převezen do vazební věznice. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení.

Mohlo by vás také zajímat: Kamerový systém, pěší hlídky a preventisté. Most bojuje za klidné léto ve městě