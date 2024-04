V úterý v noci došlo na sídlišti Stovky v Mostě k potyčce několika osob. Incidentu přihlížely desítky lidí, na místo musela vyrazit policie. Ta nyní vyzývá svědky, aby jí poskytli případná videa.

Policisté zasahovali v úterý v noci ve Stovkách. | Foto: reprofoto: Deník

Rvačka se odehrála na třídě Budovatelů, kde se do sebe podle policie pustili čtyři lidé, a to za účasti mnoha přihlížejících lidí. „Na místě zasahovalo několik policejních hlídek ve spolupráci s hlídkami strážníků. Společnými silami celou nepřehlednou situaci uklidnili. Dvě osoby vyhledaly po konfliktu lékařské ošetření. My jsme celý incident zadokumentovali a v současné době zjišťujeme k případu další informace a probíhají úkony trestního řízení,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.

Policie incident prověřuje pro podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví. „Je ale možné, že v průběhu prověřování bude právní kvalifikace upravena. Zároveň vyzýváme všechny osoby, které mají jakékoliv informace o příčině vzniku konfliktu nebo jeho průběhu, nechť se ozvou policistům na linku 158. Mohly by tak přispět k řádnému objasnění celé události,“ dodal policejní mluvčí.