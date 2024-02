Při noční kontrole v Mostě zastavili policisté řidiče, který navzdory zákazu řízení seděl za volantem v autě. Za porušení předpisů teď dotyčný čelí obvinění, které mu může u soudu přivodit až dva roky vězení.

Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay.com

Na hlídku mosteckých policistů narazil uplynulý pátek dvě hodiny po půlnoci 51letý řidič z Bíliny a setkání pro něj nedopadlo zrovna nejlépe.

"Při kontrole v ulici U Stadionu policisté zjistili, že muž v Oplu nemá za volantem co dělat. Řidičský průkaz byl nucen za své prohřešky už dříve odevzdat. Zákaz má platný do srpna tohoto roku. Domů tak řidič nedojel. Policisté ho na místě zadrželi a převezli na služebnu do cely," uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.

Hlídce muž sdělil, že jezdit automobilem prý musí hlavně kvůli práci. Na obvodním oddělení v Mostě si zadržený převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Bude-li uznán vinný, je možné, že se sveze do vězení, kde pobude až dva roky.

