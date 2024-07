Policie ČR zahájila úkony trestního řízení pro podezření spáchání přečinu výtržnictví. Souvisí to s konfliktem mezi cestujícími v litvínovské autobusové lince 13, ke které 26. června vyjížděly policejní hlídky. „Případ stále prověřujeme a probíhají úkony trestního řízení,“ sdělil policejní mluvčí Václav Krieger. Co se v autobusu MHD stalo a další podrobnosti, policie nezveřejnila. Máme k tomu ale další info…

Na případ upozornil redakci Deníku Martin Možný z Litvínova, otec jednoho z dětí, které bylo v době incidentu v autobusu. Vůz odjížděl před polednem ze stanice Citadela, kdy došlo údajně nejprve ke slovnímu a pak i fyzickému napadení osob doprovázejících dvě třídy ZŠ na školní akci. Konflikt měl vyvolat jeden ze dvou cestujících, kteří v rozporu s přepravními předpisy nastoupili s elektrokoloběžkami do vozidla plného lidí. „Fakt netuším, jak mám teď sedmileté dceři vysvětlit, že se nemusí bát jezdit MHD. Dosud byl pro ni pan řidič hrdinou, který všechno vyřeší a zjedná si pořádek,“ sdělil rodič.

Městem koluje informace, že agresor byl zřejmě pod vlivem alkoholu či drog. Možný chápe, že řidiči v takové situace nechtějí zasahovat, ale na druhou stranu šlo o děti a učitelky. „To snad musí každý konat, ne?“ poznamenal. „Nevím, jakým způsobem mají řidiči řešenou ochranu vlastního zdraví při podobné situaci, ale pravděpodobně bude něco špatně,“ dodal s tím, že v autobusech v Litvínově často hraje muzika z telefonů, což také zakazují smluvní přepravní podmínky, ale velmi zřídka se stává, že to někdo řeší.

Možný napsal dopis několika zástupcům Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, aby zjednali nápravu. „Nemělo by se to zamést pod koberec. Je třeba přijmout nějaké opatření, aby se takové případy v budoucnu neopakovaly,“ upozornil Litvínovan.

Postaráme se, aby se to řešilo

Jeho kritický podnět obdržel emailem také místopředseda představenstva dopravního podniku a litvínovský zastupitel Daniel Volák, který téma incidentu otevřel koncem června na veřejném zasedání litvínovského zastupitelstva. Volák označil stížnost za oprávněnou. „Postaráme se, aby se to řešilo,“ uvedl. Pro podnik se jedná o zásadní věc. Volák bez obalu připustil, že když se lidé nebudou cítit v autobusech bezpečně, přestanou v nich jezdit.

„Já vidím problém v tom, že když ty dvě osoby nastoupily do autobusu, tak měl zůstat stát na místě a už v té době to měl řidič řešit,“ sdělil velitel litvínovské městské policie Martin Klika. Jeho tým víc než rok doporučuje dopravci tísňová tlačítka. „My jsme podniku řekli, jak by mohla fungovat, protože je lze napojit na pulty centrální ochrany, které jsou stejné v Litvínově i Mostě. Měli bychom zobrazeny autobusy i tramvaje, ale dosud tento projekt nebyl dotažen,“ řekl Klika. Dopravce chystá jiné řešení.

„Co se týče tísňového tlačítka, projekt jsme nedotáhli do konce z technických důvodů na straně podniku,“ uvedl dopravně-technický náměstek Vladimír Šefr. Dopravní podnik připravuje nový odbavovací systém, který získá lepší datové pokrytí a bude propojen s pulty městských policií. „Současný systém s tím má opravdu velký problém,“ dodal náměstek. Od instalace palubních počítačů před devíti lety funguje tlačítko nouze jen na dopravní dispečink.

Pro policejní prověřování konfliktu na lince 13 v Litvínově, podnik zajistil kamerové záznamy.

Řidiči se budou opět proškolovat

Na zasedání zastupitelstva Šefr řekl, že řidič neměl ze zastávky vůbec odjíždět. „Že nezasáhl přímo do incidentu, je pochopitelné po zkušenostech z loňského roku, kdy došlo k napadení řidiče v Mostě,“ upozornil náměstek s tím, že řidiči se budou opět proškolovat. „My apelujeme na to, aby se do konfliktů cestujících sami nepouštěli. Je to v dnešní době opravdu velice rizikové,“ dodal Šefr.

Také podle Kliky a Voláka by řidiči MHD neměli zasahovat do incidentů. „To není jejich věc, od toho je právě policie, ať už státní nebo městská. Když ale řidičům zakazujeme zasahovat, tak jim musíme dát nástroj pro rychlé přivolání pomoci. Už dál otálet nemůžeme,“ uvedl Volák, který tuto záležitost otevře i na jednání představenstva dopravního podniku.

Brzy uplyne rok od jednoho z nejvážnějších konfliktů. Loni v srpnu, po slovní hádce, brutálně napadl řidiče autobusu MHD u Centralu v Mostě 17letý mladík. Šofér po mlácení pěstmi a kopu do hlavy upadl do bezvědomí a skončil v nemocnici. Za pokus o těžké ublížení na zdraví dostal letos v dubnu útočník od soudu podmínku s nařízeným dohledem probačního úředníka. „Pan mladistvý obžalovaný nebyl doposud soudně trestaný. Doteď byl zcela bezúhonný i přestupkově, a proto mu bylo uloženo úhrnné trestní opatření v trvání 22 měsíců s tím, že výkon byl odložen na zkušební dobu v trvání tří roků,“ citovala stanice CNN Prima NEWS státního zástupce Václava Richtera.

Terčem útoků v MHD bývají obvykle revizorky, když někoho přistihnou bez platného jízdního dokladu. Jedna z nich utrpěla krvavé zranění po kopnutí do obličeje.