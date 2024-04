Ve čtvrtek 11. dubna se ve Stovkách a v okolí OC Central konala rozsáhlá bezpečnostní operace. Městští strážníci spolu s policisty kontrolovali veřejná prostranství a bytové jednotky s cílem zvýšit dohled nad problematickými oblastmi města.

Během plánované akce se dvě desítky policistů a strážníků rozdělily do skupin a vydaly se do Stovek, aby zajistily bezpečnost a dodržování veřejného pořádku. Ozbrojené hlídky pátraly nejen po osobách s příkazem k zatčení nebo dodání do výkonu trestu, ale i po jedincích zneužívajících omamné a psychotropní látky.

„Zaměřili jsme se na byty, kde opakovaně dochází k porušování občanského soužití, nočního klidu a k obtěžování ostatních nájemníků nebo v nich pobývají cizí státní příslušníci bez potřebných dokumentů," popsal detaily operace ředitel Městské policie Jaroslav Hrvol a dodal, že v rámci zlepšení situace jednají s desítkami majitelů bytů, jejichž nájemníci dělají problémy, a plánují jejich systematické odkoupení. „Například v bloku 92 se nám podařilo vykoupit 12 bytů a v nich budou moci bydlet jen lidé dodržující pravidla," upřesnil. Město by tak v budoucnu mohlo efektivněji řešit případy, kdy nájemníci narušují klid.

Hlídky prověřily během akce 193 osob včetně 49 řidičů. Podařilo se jim vypátrat čtyři osoby, které se vyhýbaly spravedlnosti nebo byly potřeba k procesním úkonům, vyřešit šest přestupků a odhalit jednu událost pocházející z trestné činnosti. Kontroly budou nadále pokračovat v nepravidelných intervalech.

