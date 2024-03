Mostecká kriminálka ve spolupráci s pracovníky věznice rozkryla drogový gang v nápravném zařízení Bělušice na Mostecku. Do drogových obchodů tam byla zapojena organizovaná skupina nejméně deseti lidí. Drogy do věznice pašovali samotní vězni. Schované je měli v útrobách těla. K rozkrytí celé skupiny pomohly zakázané mobilní telefony, které tam vězni měli tajně k dispozici. Vyšetřování pod krycím názvem akce Catedral trvalo více než rok.

Věznice - ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

Policie se případem začala zabývat poté, kdy někdo z věznice na obchod s drogami upozornil. "Bylo to na počátku roku 2023, když obdrželi mostečtí policisté od pracovníků Vězeňské služby ČR z Bělušic poznatek o organizování průniku omamných a psychotropních látek za zdi objektu. Na distribuci do Věznice Bělušice se měli podílet mimo jiné i odsouzení vězni," sdělil mluvčí mosteckých policistů Václav Krieger.

V rámci prověřování případu bylo zjištěno, že mezi odsouzenými je několik nepovolených mobilů. Přes ně vězni kontaktovali nejen své komplice mimo věznici, ale komunikovali také mezi sebou. To vše za jediným účelem, a to obstarání drog.

Podle policie vězni komunikovali dokonce s dalšími obviněnými po celém Ústeckém kraji. I kvůli distribuci, která byla promyšlená. "Objednané drogy se v několika případech soustředily v Mostě u jedné osoby mimo věznici. Ta následně předala kontraband s drogami dalším domluveným osobám na detašovaném pracovišti na Chomutovsku. Tam došlo i k finálnímu předání omamných látek některým pracujícím odsouzeným," popsal část cesty drog do věznice Václav Krieger

Vězni po práci následně ve svých tělesných útrobách nebo jiným nezjištěným způsobem pronesli kontraband do samotné věznice. Tam se drogy dostaly až k hlavním organizátorům celého gangu.

"Na průniku těchto nelegálních látek se svým specifickým úkolem podílelo vícero na sobě nezávislých osob, a to úmyslně a organizovaně. Mostecký vyšetřovatel viní osoby ve věku od 19 do 54 let z výše uvedeného zločinu. Mezi stíhanými jsou i 4 ženy,"

Zákonem stanovená horní hranice trestu za tento zvlášť závažný zločin je v případě odsouzení až desetiletý trest odnětí svobody. Kriminalisté ve své práci nepolevují, protože zjistili, že takto propracovaných skupin a organizátorů je mnohem více. Policisté tedy očekávají, že padnou další obvinění, která souvisí s distribucí drog.

